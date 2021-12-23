Мозгов подписал контракт с клубом первого дивизиона Суперлиги

Российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом «Руна», выступающем в первом дивизионе Суперлиги.

Срок соглашения не называется.

«Решение о переходе было принято не сразу — принял его после того, как взвесил все «за и против», пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами! Приступаю к работе с завтрашнего дня. Своё физическое состояние на данный момент оценить сложно — все станет понятно в тренировочном процессе. Хочу поприветствовать наших болельщиков! Надеюсь, в скором времени познакомимся поближе», - приводит слова баскетболиста пресс-служба клуба.

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«Руна» выиграла в текущем сезоне 11 из 12 матчей и занимает второе место в Суперлиге, уступая по дополнительным показателям «Уралмашу».

Мозгов предыдущий сезон заканчивал в «Химках», которые из-за финансовых проблем не смогли заявится в Единую Лигу ВТБ и сейчас занимают последнее место в первом дивизионе Суперлиге, одержав два победы в 13 играх.