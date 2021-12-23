«Зенит» обыграл «Маккаби» в Евролиге

«Зенит» в домашнем матче 17-го тура Евролиги победил «Маккаби» со счетом 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24).

Самым результативным игроком матча стал американский центровой команды из Израиля Джален Рейнольдс, набравший 24 очка. У российского клуба больше всего очков (14) было у форварда из США Алекса Пойтресса.

Таким образом, сине-бело-голубые одержали 11-ю победу и поднялись на четвертое место, клуб из Тель-Авива, потерпев десятое поражение опустился на 12-ю строчку.

29 декабря «Маккаби» сыграет в гостях с «Монако», «Зенит» на следующий день проведет выездную встречу с «Црвеной Звездой».