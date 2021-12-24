ЦСКА проиграл «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги

В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде уступил мадридскому «Реалу».

Встреча завершилась со счетом 62:55 в пользу мадридцев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Найджел Уильям-Госс, набравший 16 очков и сделавший пять передач и шесть подборов.

У гостей отметим Уильяма Клайберна с 16 очками, двумя передачами и 13 подборами.

Таким образом, испанцы сохранили за собой второе место. ЦСКА остался шестым.

Евролига

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Москва, Россия) - 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10).