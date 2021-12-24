Тренер ЦСКА Итудис - о поражении от «Реала»: С таким количеством проблем они дали настоящий бой

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий после поражения своей команды от мадридского «Реала» (65:71) в матче Евролиги.

«Очевидно, поздравляю «Реал». С таким количеством проблем они дали настоящий бой. И это неписаное правило во всех видах спорта, во всем в жизни: если выходишь бороться, веришь в свою цель… И они это доказали», - приводит слова специалиста официальный сайт армейцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Найджел Уильям-Госс, набравший 16 очков и сделавший пять передач и шесть подборов. У гостей отметим Уильяма Клайберна с 16 очками, двумя передачами и 13 подборами.

Таким образом, испанцы сохранили за собой второе место. ЦСКА остался шестым.