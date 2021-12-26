16 очков Шведа помогли ЦСКА выиграть у «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Енисей» со счетом 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник гостей Каспер Варэ, набравший 29 очков. У армейцев лучшим бомбардиром был разыгрывающий Алексей Швед (16 очков).

Таким образом, московская команда одержала седьмую победу в девяти играх и закрепилась на третьем месте, клуб из Красноярска находится вне зоны плей-офф, потерпев семь поражений в десяти матчах.

4 января ЦСКА примет на своем паркете «Автодор», «Енисей» спустя пять дней сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода».