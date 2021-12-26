«Зенит» прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты петербургского »Зенита» нанесли поражение казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 97:81 (25:21, 32:27, 18:17, 22:16).

В составе «Зенита» больше всего очков набрал Билли Бэрон - 27. У гостей лучшим по данному показателю стал защитник Марио Хезонья. В активе хорвата 18 очков

Добавим, что УНИКС прервал свою пятиматчевую серию из побед. Казанский клуб занимает второе место в таблице Единой лиги ВТБ, потерпев два поражения в десяти встречах. «Зенит» располагается на третьей строчке, одержав семь побед в девяти играх.

В следующем туре 16 января казанцы сыграют дома против «Нижнего Новгорода». Петербургский клуб 4 января на выезде встретится с пермской «Пармой».