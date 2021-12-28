НБА сократила карантин для вакцинированных

НБА приняла решение сократить карантин для вакцинированных с десяти до шести дней, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу чемпионата.

Естественно, от него будут освобождены спортсмены, тренеры и другие члены клуба, которые подтвердили, что не являются заразными.

Отмечается, что ковид-протокол можно будет покинуть в течение суток, если за это время после положительного результата анализа будут получены два отрицательных теста на коронавирус.

Добавим, что НБА, несмотря на рост выявления COVID-19 у баскетболистов, в отличие от НХЛ, решило не брать паузу в регулярном чемпионате.