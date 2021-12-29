Минобороны построит новую арену для баскетбольного ЦСКА

Министерство обороны РФ заключило договор с генеральным спонсором баскетбольного ЦСКА «Норильским никелем» на возведение новой арены для красно-синих.

«Лучший баскетбольный клуб страны получит достойную его домашнюю арену - современную, функциональную и красивую. Это позволит ПБК ЦСКА обеспечить эффективный тренировочный процесс и повысить качество управления клубом», - приводит слова главы компании Владимира Потанина клубная пресс-служба.

Новый спортивный комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров, включающий в себя арену вместимостью пять тысяч зрителей, будет построен на Ленинградском проспекте в 2023 году.

Напомним, сейчас команда проводит домашние матчи на «Мегаспорте», который делит с хоккейным «Спартаком».