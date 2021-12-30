УНИКС обыграл «Анадолфу Эфес» в матче Евролиги

Казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги нанес поражение турецкому «Анадолу Эфес» со счетом 75:67.

В составе российского клуба самым результативным игроком стал Джон Браун, набравший 20 очков и сделавший три подбора. У соперника отличился Шон Ларкин – 17 очков и девять подборов.

УНИКС занимает пятое место в таблице Евролиги, выиграв в 11 матчах. «Анадолфу» располагается на восьмой строчке, потерпев девять поражений.

Добавим, что 6 января казанский клуб сыграет в Мадриде с «Реалом».

Евролига.

УНИКС (Казань, Россия) – «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) – 75:67 (24:17, 18:21, 15:11, 18:18)