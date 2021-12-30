«Зенит» в овертайме обыграл «Црвену Звезду»

В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» на выезде обыграл сербскую «Црвену Звезду».

Встреча завершилась со счетом 80:76 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков и сделавший шесть передач и четыре подборов.

У хозяев отметим Нэйта Уолтерса. У него 21 очко, шесть передач и пять подборов.

Таким образом, «Зенит» сохранили за собой четвертое место. Сербский клуб остался на 13-й позиции.

Евролига

«Црвена Звезда» (Сербия) - »Зенит» (Россия) - 76:80 (21:29, 21:15, 15:6, 12:19, 7:11).