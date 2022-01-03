Форвард «Барселоны» Миротич стал MVP Евролиги по итогам декабря

Пресс-служба Евролиги сообщила о том, что нападающий «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в декабре.

Отметим, что в среднем за игру 30-летний испанец черногорского происхождения набирал 21 очко. При этом он совершал 6,5 подборов и 2,2 передачи.

В прошедшем месяце «Барселона» одержала шесть побед в семи проведенных матчах. В данный момент сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице Евролиги. На счету каталонцев 15 побед и всего три поражения.

7 января «Барселона» сыграет в гостях против ЦСКА.