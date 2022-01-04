Матч между УНИКСом и «Реалом» в Евролиге перенесен

Баскетбольная Евролига перенесла два матча регулярного чемпионата.

Как сообщает официальный сайт организации, на более поздний срок отложена встреча между казанским УНИКСом и мадридским «Реалом». Игра должна была пройти 6 января в Испании. Точная дата не называется.

Отмечается, что решение принято из-за несколько случаев заболевания коронавирусом в российской команде.

УНИКС занимает пятое место в таблице Евролиги, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету «Реала» 31 очко и вторая позиция.