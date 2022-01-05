Матч Евролиги ЦСКА - «Барселона» перенесен из-за коронавируса в испанской команде

Матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Барселоной» был перенесен из-за массовых случаев заражения в составе каталонской команды.

Испанский клуб попросил перенести встречу после того, как несколько игроков команды дали положительный результат на COVID-19. Каталонцам не удалось найти восемь игроков для встречи.

Ранее Евролига отложила матчи 19-го тура «Альба» – «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» – «Бавария», «Жальгирис» – «Олимпиакос», «Црвена Звезда» – «Фенербахче», «Реал» – УНИКС, «Виллербан» – «Монако», «Маккаби» – «Баскония».

На данный момент «Барселона» располагается на первом месте в таблице с 33-я очками, армейский клуб идет седьмым, имея в активе 27 очков и на один матч меньше.