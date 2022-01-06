«Зенит» лишился четырех игроков из-за коронавируса. Матч с «Олимпией» может быть отменен

В питерском «Зените» зафиксирована вспышка коронавируса накануне матча против миланской «Олимпии» в рамках Евролиги.
«В результате планового тестирования методом ПЦР на COVID-19 были выявлены положительные тесты у 4 игроков и 1 сотрудника основной команды. Медицинским штабом клуба проводятся все необходимые мероприятия по профилактике дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч с «Олимпия» Милан. При наличии выявления новых случаев БК «Зенит» будет руководствоваться регламентом Евролиги», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Напомним, гостевой матч против «Олимпии» должен пройти 7 января в Италии.
После 18 игр питерцы занимают четвертое мето в турнирной таблице.