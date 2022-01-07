Матч «Зенита» в Евролиге перенесен из-за вспышки коронавируса в питерской команде

Матч баскетбольной Евролиги между питерским «Зенитом» и французским АСВЕЛом перенесен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в российской команде.
Как сообщила пресс-служба турнира, положительные тесты сдали четыре игрока команды и один сотрудник клуба.
Напомним, ранее «Зенит» обратился к руководству Евролиги с просьбой о переносе встречи, которая должна была состояться 11 января 2022 года, поскольку в составе питерцев осталось менее восьми здоровых баскетболистов.
После 18 матчей «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги.
источник: Евролига