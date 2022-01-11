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Евролига сообщила о втором перенесенном матче УНИКСа из-за вспышки коронавируса в команде

Теперь команда не полетит в Милан
11 января 2022 21:36
автор: Александр Шульгин

Евролига сообщила о втором подряд перенесенном матче казанского УНИКСа в рамках турнира.

Как сообщает пресс-служба лиги, встреча казанцев с итальянской «Олимпией» из Милана, запланированная на 13 января, также не состоится. Игра должна была пройти в Италии.

Напомним, ранее был перенесен сегодняшний матч российской команды против «Монако».

Количество заболевших в стане казанцев не позволяет им набрать на игру восемь игроков, что является минимальным количеством для проведения встречи. При этом каждый матч можно переносить не более трех раз.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице.

источник: Евролига
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