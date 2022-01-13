Защитник ЦСКА Хэкетт стал MVP Евролиги по итогам 20-го тура

Пресс-служба Евролиги сообщила о том, что защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт признан самым ценным игроком по итогам 20-го тура регулярного чемпионата.

Отметим, что в победной встрече московской команды против «Панатинаикоса» (98:74) 34-летний баскетболист набрал 17 очков, совершил пять подборов, а также сделал шесть передач.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед и потерпев 7 поражений.

Завтра, 14 января, столичный клуб сыграет дома против АСВЕЛа.