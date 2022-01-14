ЦСКА дома обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги, на счету Хэкетта 27 набранных очков

Матч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и АСВЕЛом завершился победой московской команды со счетом 90:83 (23:23, 17:16, 22:22, 28:22).

В составе армейцев больше всего очков набрал защитник Дэниел Хэкетт – в активе итальянского баскетболиста американского происхождения 27 очков. У соперников лучшим по данным показателю стал Майк Найт (16 очков).

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 12 побед и потерпев семь поражений. АСВЕЛ идет десятым с восемью победами и десятью поражениями.

21 января москвичи сыграют дома против «Олимпии», а АСВЕЛ на своей площадке примет «Монако».