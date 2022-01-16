Лидер женской сборной России высказалась о вероятности не сыграть в квалификации чемпионата мира

Баскетболистка сборной России Мария Вадеева сожалеет о том, что из-за проблем с вакцинацией от коронавируса национальную команду могут не пустить в США на матчи квалификации чемпионата мира.
«Пока нам ничего не говорят. Ждем какую-либо информацию. Не могу сказать, что сейчас сильно переживаем. Конечно, будет обидно, если из-за политики мы не сможем поехать. Но от нас это не зависит», - приводит слова Вадеевой Sport24.ru.
Напомним, что российские вакцины от COVID-19 не признаются США.
Добавим, что упомянутый отборочный турнир пройдет с 10 по 13 февраля. Из него вылетит всего одна команда. Команда России в квалификации должна сыграть сыграть сборными США, Пуэрто-Рико и Бельгии.
источник: Sport24.ru