УНИКС обыграл на своей площадке «Нижний Новгород»

Казанский УНИКС победил в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» со счетом 85:71 (25:26, 18:11, 24:22, 18:12).

Самыми результативными игроками встречи стали два баскетболиста хозяев Айзея Кэнэн и Марио Хезонья. Оба набрали по 20 очков. У гостей 13 очков в активе Ивана Стребкова.

Таким образом, УНИКС вышел на первое место в таблице лиги, одержав девятую победу в 11 матчах. «Нижний Новгород» идет седьмым с шестью поражениями.

23 января нижегородская команда проведет гостевой матч против «Локомотива-Кубани», а коллектив из Казани днем позже сразится на выезде с клубом «Зелена Гура».