«Зенит» обыграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ

«Зенит» на домашнем паркете победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 81:68 (21:21, 21:14, 23:18, 16:15).

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Билли Бэрон, набравший 20 очков. У московского клуба больше всех очков (16) набрал центровой Никола Милутинов.

Таким образом, после 11 проведенных игр сине-бело-голубые одержали восьмую победу и поднялись на третье место в регулярном чемпионате. Армейцы потерпели третье поражение и опустились на четвертую строчку.

«Зенит» 23 января сыграет в гостях с «Автодором», а ЦСКА на следующий день примет «Калев».