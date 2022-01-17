Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий после поражения своей команды от петербургского «Зенита» (68:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили. Они начали матч очень агрессивно. Это будет для нас хорошим уроком. Будем работать над тем, чтобы играть лучше, и мы будем играть лучше», - приводит слова специалиста пресс-служба армейского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Билли Бэрон, набравший 20 очков. У московского клуба больше всех очков (16) набрал центровой Никола Милутинов.

Таким образом, после 11 проведенных игр сине-бело-голубые одержали восьмую победу и поднялись на третье место в регулярном чемпионате. Армейцы потерпели третье поражение и опустились на четвертую строчку.

«Зенит» 23 января сыграет в гостях с «Автодором», а ЦСКА на следующий день примет «Калев».