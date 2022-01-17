Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ

Сине-бело-голубые обошли армейцев в регулярном чемпионате.
17 января 2022 23:32

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий после поражения своей команды от петербургского «Зенита» (68:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили. Они начали матч очень агрессивно. Это будет для нас хорошим уроком. Будем работать над тем, чтобы играть лучше, и мы будем играть лучше», - приводит слова специалиста пресс-служба армейского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Билли Бэрон, набравший 20 очков. У московского клуба больше всех очков (16) набрал центровой Никола Милутинов.

Таким образом, после 11 проведенных игр сине-бело-голубые одержали восьмую победу и поднялись на третье место в регулярном чемпионате. Армейцы потерпели третье поражение и опустились на четвертую строчку.

«Зенит» 23 января сыграет в гостях с «Автодором», а ЦСКА на следующий день примет «Калев».

источник: БК ЦСКА
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноКак я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышло
Simply The Best! Левандовски взял реванш у Месси и все-таки стал лучшим футболистом 2021 года
В Цюрихе состоялась церемония вручения призов The Best FIFA Football Awards 2021.
Зачем нужен Аскаров? А почему нет Толчинского? Вопросы к расширенной заявке сборной России на Олимпиаду
ФХР назвала имена кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022.
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Новогоднее падение трафика, приход SberPay и 10 номинаций 1хBet. Букмекерский обзор
Самое главное из мира беттинга за последние дни.
С олимпийским составом ясно почти всё. Но кого ставить в командник — Кондратюка или Коляду?
Чемпионат Европы-2022 завершился триумфом сборной России, взявшей четыре золота из четырех. Кроме того, турнир в Таллине прояснил: кто из наших фигуристов выступит на Олимпиаде в Пекине, которая откроется уже 4 февраля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика