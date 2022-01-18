Женская сборная России по баскетболу проведет матчи квалификации ЧМ в Доминикане

Женская сборная России по баскетболу проведет свои матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Доминикане.

«Как известно, женская сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Однако в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который по-прежнему не признается в США, наша сборная не сможет сыграть в Вашингтоне, несмотря на значительные усилия ФИБА, Российской федерации баскетбола и Федерации баскетбола США», - такое заявление опубликовала пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Напомним, все матчи турнира должны были пройти в США, однако у российских спортсменов возникли трудности с посещением страны в связи с тем, что вакцина от коронавируса, которую используют наши атлеты, не одобрена официальным Вашингтоном.

Таким образом, 13 февраля Россия сыграет против Бельгии, а 14 числа с Пуэрто-Рико. Матч между Россией и США сыгран не будет.

Финальная часть турнира пройдет в Австралии в сентябре 2022 года.