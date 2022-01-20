УНИКС обыграл «Барселону» в Евролиге

В матче баскетбольной Евролиги казанский УНИКС дома обыграл испанскую «Барселону».

Встреча завершилась со счетом 70:64 в пользу хозяев, у которых самым результативным игроком стал американец Лоренцо Браун, набравший 22 очка и сделавший восемь передач и три подбора.

У гостей 17 очками, одним подбором и одной передачей отметился его соотечественник Кори Хиггинс.

Напомним, каталонцы являются лидерами турнира. УНИКС занимает шестое место.

Баскетбол

Евролига

УНИКС (Казань, Россия) - «Барселона» (Испания) - 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16).