«Зенит» проиграл «Монако» в матче Евролиги

Петербургский клуб «Зенит» на своей площадке уступил «Монако» в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 86:77 в пользу монегасков.
В составе сине-бело-голубых самым результативным игроком игры стал нападающий Джордан Микки, набравший 18 очков. У гостей ярче всех себя проявил Майк Джеймс, заработавший 21 очко.
Таким образом, «Зенит» располагается на седьмой позиции, одержав 12 побед в 19 матчах. «Монако» поднялся на восьмую строчку, имея в своем активе 10 побед после 21 игры.
источник: «Советский спорт»