Определились составы команд Матча звезд Единой лиги ВТБ

Сформированы составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ.
Как сообщает пресс-служба организации, специальные приглашения получили Никита Курбанов, Дэниэл Хэккетт, Айзея Кэнэн и Сергей Торопов.
Россия: Иван Стребков, Торопов, Антон Астапкович (оба - «Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев (оба - «Зенит»), Алексей Швед, Джоэль Боломбой, Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Колесников (»Автодор»), Евгений Воронов (»Парма»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Станислав Ильницкий (»Локомотив-Кубань»).
Мир: Эрик Макколлум, Джонатан Мотли (оба - «Локомотив-Кубань»), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - «Зенит»), Кенни Чери (»Автодор»), Иффе Лундберг, Торнике Шенгелия, Хэккетт (все - ЦСКА), Энтони Хики (»Астана»), Марио Хезонья, Джон Браун, Кэнэн (все - УНИКС).