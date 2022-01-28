ЦСКА одержал гостевую победу над УНИКСом в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА в гостях обыграли УНИКС в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Отметим, что встреча, которая прошла сегодня, 28 января, в Казани, завершилась победой армейцев со счетом 86:75 (16:20, 21:12, 27:25, 22:18).

В составе команды Димитриса Итудиса больше всего очков набрал защитник Алексей Швед (27). У соперника лучшими по данному показателю стали два баскетболиста, а именно игрок обороны Лоренцо Браун и форвард Марио Хезонья (оба – 21).

Добавим, что ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 13 побед и потерпев восемь поражений. УНИКС идет седьмым – в активе казанцев 12 побед и девять поражений.

2 февраля ЦСКА сыграет в гостях против «Анадолу Эфес», а УНИКС в тот же день на выезде встретится с «Альбой».