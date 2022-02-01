Защитник «Пармы» Хилл стал MVP Единой лиги ВТБ по итогам января

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о том, что американский защитник «Пармы» Джеремайя Хилл признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в январе.

Отметим, что в победной встрече пермской команды против «Зенита» (77:67), которая прошла 4 января, 26-летний баскетболист набрал 19 очков, совершил по одному подбору и перехвату, а также сделал пять передач.

Добавим, что «Парма» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав шесть побед и потерпев четыре поражений.

6 февраля подопечные Казиса Максвитиса сыграют дома против «Цмоки-Минска».