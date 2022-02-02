«Зенит» в гостях обыграл «Басконию» в матче Евролиги

В матче 24-го тура регулярного первенства баскетбольной Евролиги питерский «Зенит» на выезде обыграл испанскую «Басконию».

Встреча завершилась со счетом 90:82 в пользу в гостей, в составе которых самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 24 очка и сделавший два подбора и две передачи.

У хозяев отличился Уэйд Болдуин с 16 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

«Зенит» одержал свою 13-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Баскония» расположилась на 15-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония Витория» (Испания) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 82:90 (24:22, 26:22, 14:18, 18:28).