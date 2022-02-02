ЦСКА в овертайме проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

В матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА дома уступил турецкому «Анадолу Эфес».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 99:97. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Дэниэл Хэккетт, набравший 31 очко и сделавший три подбора и две передачи. У гостей отличился Шейн Ларкин, отметившийся 26 очками, пятью подборами и девятью передачами.

После 22 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, «Анадолу Эфес» - восьмой.

Евролига. Регулярный чемпионат.

ЦСКА (Москва, Россия) - «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) - 97:99 ОТ (16:23, 25:21, 23:13, 22:29, 11:13).