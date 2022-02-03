УНИКС проиграл «Альбе» с разницей в 28 очков в Евролиге

В матче 24-го тура баскетбольной Евролиги казанский УНИКС на выезде потерпел разгромное поражение от немецкой «Альбы».

Встреча завершилась со счетом 81:53 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал Маодо Ло, набравший 16 очков и сделавшй четыре подбора и две передачи.

В российской команде наиболее заметен был Джалин Смит с 14 очками, одним подбором и тремя передачами.

«Альба» занимает 15-е место в турнирной таблице, казанцы идут седьмыми.

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24-й тур

«Альба» (Берлин, Германия) - УНИКС (Казань, Россия) - 81:53 (16:11, 20:15, 20:9, 25:18).