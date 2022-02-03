Защитник «Маккаби» Наннэлли стал MVP Евролиги по итогам 24-го тура

Пресс-служба Евролиги сообщила о том, что защитник «Маккаби» Джеймс Наннэлли признан самым ценным игроком по итогам 24-го тура регулярного чемпионата.

Отметим, что победном матче команды из Израиля против «Жальгириса» (94:78) 31-летний американец набрал 32 очка, а также совершил два подбора.

Добавим, что в пятерку лучших игроков прошедшего тура вошли два баскетболиста, представляющие российские клубы – это защитники Дэниэл Хэкетт (ЦСКА) и Джордан Лойд («Зенит»).

В данный момент «Маккаби» занимает 12-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед и потерпев 11 поражений.