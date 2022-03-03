Паскуаль может сменить «Зенит» на «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может занять аналогичную должность в одном из клубов Евролиги.

Как утверждает Неманья Жорич на своей странице в Twitter, в услугах 49-летнего испанца заинтересован «Маккаби», недавно уволивший Яниса Сферопулоса с поста наставника команды.

Отметим, что ранее руководство петербуржцев разрешило иностранным игрокам и сотрудников покинуть Россию без расторжения контрактов.

Напомним, Паскуаль возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года. При нем команда впервые в своей истории вышла в плей-офф Евролиги. Это произошло в прошлом сезоне.

В данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав десять побед и потерпев три поражения.