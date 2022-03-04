Президент Единой лиги ВТБ объявил об изменениях в расписании

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, как изменится расписание из-за проблем с отказом от выступления таллинского «Калева» и польской «Зелены Гуры», а также нежеланием легионеров находится в России.

«В данный момент идут консультации с клубами по расписанию, по его корректировке. Понятно, что в связи с событиями расписание будет сжато. У команд идет большая работа по доукомлектации составов - многие легионеры покинули Россию, появилось много заявочных вопросов, которые надо оперативно решать. Но пауза закончена, уже 6 марта вновь начинаем играть - у всех большое желание продолжать, несмотря на объективные сложности», - приводит слова Кущенко ТАСС.

Отметим, что «Калев» официально уведомил Единую лигу ВТБ о выходе из турнира, поэтому все сыгранные матчи с участием эстонской команды будут аннулированы. В то же время «Зелена Гура» приостановила свое нахождение в чемпионате, ближайшие игры польского клуба на данный момент перенесены.

6 марта в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пойдут матчи УНИКС - «Цмоки-Минск» и «Зенит» - «ПАРМА».