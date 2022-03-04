Евролига перенесла «Финал четырех» из Берлина в Белград

Евролига на своем официальном сайте сообщила об изменении места проведения «Финала четырех» 2022 года.

Отмечается, что финальные матчи турнира были перенесены из Берлина в Белград. Данное решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса, а также возможными ковидными ограничениями.

Добавим, что полуфинальные игроки запланированы на 19 мая, а финал и матч за третье место пройдет 21 мая.

Ранее стало известно о том, что участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в Евролиги было приостановлено на неопределенный срок.