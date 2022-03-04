Игроку и тренеру «Пармы» угрожали лишением паспортов Литвы, если они не покинут Россию

Разыгрывающий защитник «Пармы» Адас Юшкявичюс и ассистент главного тренера пермяков Гинтарас Каджюлис покинули состав российской команды.

Согласно информации портала Sport24, ссылающегося на свой источник в клубе, литовцам позвонили представители их страны с требованием покинуть Россию. В случае отказа их литовские паспорта были бы аннулированы. Несмотря на то, что Юшкявичюс и Каджюлис хотели остаться в команде, им пришлось вернуться на родину.

Напомним, что в данный момент «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав пять побед и потерпев четыре поражения.