«Зенит» объявил о подписании Вяльцева, Мони и Фридзона

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что к команде присоединились три новых баскетболиста.

Отмечается, что состав петербуржцев пополнили защитники Виталий Фридзон и Егор Вяльцев, а также форвард Сергей Моня. Как утверждает источник, все три игрока смогут принять участие в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы», запланированном на завтра, 6 марта.

Напомним, что в составе сборной России Моня и Фридзон стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне.

В данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав десять побед и потерпев три поражения.