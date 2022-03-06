Хэкетт выкупил свой контракт у ЦСКА

Итальянский баскетболист Дэниэл Хэкетт заплатил московскому ЦСКА, чтобы расторгнуть контракт.

Как сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карчия, 34-летний разыгрывающий потратил 100 тысяч долларов на выкуп соглашения с армейцами.

Напомним, что Хэкетт расторг контракт с ЦСКА в начале марта. После этого итальянец перешел в «Виртус», заключив соглашение до 2024 года.

Дэниэл стал игроком ЦСКА в 2018 году. Вместе с московским клубом разыгрывающий выигрывал Евролигу и два раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.