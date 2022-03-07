Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе из клуба грузинского нападающего Торнике Шенгелии.

По информации источника, 30-летний баскетболист договорился с руководством армейцев по поводу досрочного расторжения контракта. Ранее сообщалось, что в скором времени нападающий подпишет трудовое соглашение с «Виртусом» из Италии.

Напомним, Шенгелия выступал за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне он помог красно-синим стать победителями Единой лиги ВТБ.

Ранее в своей карьере грузинец защищал цвета «Валенсии», «Басконии», «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз».