ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов матчей Евролиги с участием команд из России

На собрании Евролиги состоялось голосование за аннулирование результатов матчей турнира с участием команд из России.
По информации инсайдер beIN Sports Ишмаила Шенола, «за» проголосовали семь команд, включая московский ЦСКА. «Против» высказались шесть клубов. Таким образом, решение армейцев стало определяющим.
Напомним, что в текущем сезоне в турнире участвовали также «Зенит» и УНИКС.
Клуб из Санкт-Петербурга занимал пятое место в турнирной таблице, имея 14 побед в 23 встречах. ЦСКА шел шестым. У московской команды 14 победами в 23 играх.
УНИКС после 25 матчей располагался на восьмой строчке, имея в активе 13 побед и 12 поражений.