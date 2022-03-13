«Существует определенная свобода выбора». Тараканов - об оставшихся в России легионерах

Олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов объяснил, почему некоторые легионеры не стали покидать Россию.

«Это легко объяснимо: баскетболисты хотят сохранить свои деньги. Видимо, их государства не оказывают на них такого же серьезного давления, поэтому эти спортсмены могут позволить себе не идти в одном ряду с остальными. Как ни странно, среди них есть и американцы. Наверняка им советуют покинуть Россию, но существует определенная свобода выбора. Естественно, многие хотят доработать до конца контракты на сезон», - приводит слова ветерана RT.

Напомним, накануне стало известно о том, что ЦСКА покинул еще один баскетболист - датчанин Иффе Лундберг.