Олимпийский чемпион объяснил пользу от отъезда легионеров из России

Олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов считает, что в условиях массового отъезда легионеров из российских клубов отечественная молодежь получит шанс проявить себя.

«Всегда придерживаюсь точки зрения, что в России достаточно много талантов, но им недостаёт как игровой практики, так и возможности брать игру на себя, исполнять ключевые броски в решающие моменты встреч. Хочу надеяться, что в отсутствие сильных легионеров у отечественных баскетболистов будет больше шансов проявить себя.

Сложно добиться этого, когда и клубы, и сборная России не имеют возможности выступать на международной арене. Но если мы говорим о самих баскетболистах, то им это вполне может пойти на пользу», - приводит слова Тараканова RT.

Ранее ветеран объяснил, почему некоторые иностранцы, в том числе, граждане США остаются в России.

Напомним, отечественные клубы и сборная отстранены от участия во всех международных соревнований.