«Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров в расположение клуба

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, что в расположение команды вернулись пять иностранных игроков.

Отмечается, что речь идет о таких баскетболистах, как защитники Тайсон Картер, Джордан Лойд и Билли Бэрон, а также форварды Матеуш Понитка и Алекс Пойтресс.

Добавим, что в нынешнем сезоне подопечные Хавьера Паскуаля занимают третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 11 побед и потерпев три поражения.

Сегодня, 14 марта, сине-бело-голубые сыграют в гостях против ЦСКА.