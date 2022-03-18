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«Зенит» объявил об уходе Матеуша Понитки

В сезоне-2020/21 польский легионер капитаном команды.
18 марта 2022 16:00

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, клуб и 28-летний форвард приняли решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон.

Напомним, что Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 стал капитаном команды.

За три сезона Понитка принял участие в 71 матче Евролиги, набирая среднем за матч 7,5 очка, 2,5 передачи и 5 подборов, и 42 встречах Единой Лиги ВТБ (7.7 очков, 3 передач, 3.8 подборов).

Добавим, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, одержав 11 побед в 15 матчах.

источник: БК «Зенит»
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