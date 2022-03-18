«Зенит» объявил об уходе Матеуша Понитки

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, клуб и 28-летний форвард приняли решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон.

Напомним, что Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 стал капитаном команды.

За три сезона Понитка принял участие в 71 матче Евролиги, набирая среднем за матч 7,5 очка, 2,5 передачи и 5 подборов, и 42 встречах Единой Лиги ВТБ (7.7 очков, 3 передач, 3.8 подборов).

Добавим, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, одержав 11 побед в 15 матчах.