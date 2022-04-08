ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шведский нападающий Йеребко объяснил свое решение подписать контракт с ЦСКА

Баскетболист присоединился к армейской команде 30 марта этого года.
08 апреля 2022 14:31
автор: Владислав Корегин

Форвард ЦСКА Юнас Йеребко прокомментировал свой недавний переход в армейский клуб.

Отметим, что 30 марта красно-синие объявили о заключении контракта с 35-летним шведом до конца текущего сезона. Ранее он выступал за «Химки» с 2019 по 2021 годы. В НБА баскетболист защищал цвета таких команд, как «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

– Недавно у меня родился сын, а летом было много вариантов продолжения карьеры, но я предпочел их не использовать, а попробовать вернуться в НБА. С этим не получилось, тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА, – сказал Йеребко в интервью клубной пресс-службе красно-синих.

Добавим, что после того, как стало известно о перехода Йеребко в ЦСКА, сборная Швеции приняла решение исключить баскетболиста из состава национальной команды.

В данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед и потерпев три поражения.

источник: БК ЦСКА
Это интересно:
Шведский нападающий Йеребко объяснил свое решение подписать контракт с ЦСКА
Баскетболист присоединился к армейской команде 30 марта этого года.
08.04.2022 14:31
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Сербский баскетболист Йокич установил рекорд в НБА
Центровой выступает за «Денвер».
08.04.2022 09:34
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Президент ЦСКА Ватутин планирует создать аналог Евролиге
Глава красно-синих отправился в поездку по Европе по данному вопросу
06.04.2022 21:45
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань»
У клуба из Санкт-Петербурга продлилась победная серия.
04.04.2022 21:45
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Журова прокомментировала инцидент с флагом на матче «Црвена Звезда» — «Жальгирис»
Все результаты российских клубов в Евролиге были аннулированы.
04.04.2022 18:43
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«УНИКС» победил «ПАРМу» в Единой лиге ВТБ
Игра прошла в Казани.
03.04.2022 18:46
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Сборные Италии, Нидерландов и Исландии заявили об отказе играть с Россией в рамках отбора к ЧМ-2023
Финальная часть мирового первенства пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах.
01.04.2022 19:42
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Баскетболист ЦСКА Швед стал MVP марта Единой лиги ВТБ
Баскетболист ЦСКА Швед стал MVP марта Единой лиги ВТБ
Защитник был в прошлом месяце лучшим бомбардиром армейцев.
01.04.2022 13:48
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Гомельский – о новичке ЦСКА Йеребко: Очень трудоспособный и хорошо оснащенный технически форвард
Шведский баскетболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2021/22.
01.04.2022 12:52
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Подопечные Хавьера Паскуаля одержали свою третью победу кряду в чемпионате.
31.03.2022 21:45
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Для какого Ротенберга санкции? А какой менеджер из Аршавина? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках.
История, леденящая кровь. Как сборную Чили не пустили на чемпионат мира из-за жуткого подлога
32 года назад ФИФА отстранила сборную Чили от участия в чемпионате мира по футболу в Италии. Вспоминаем, что же тогда произошло.
24-й тур РПЛ с Анастасией Пустовойтовой на ВАРе: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 и 10 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать четвертом туре, от которого были отстранены сразу пять арбитров.
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Шайба на юбилей! Как Панарин победил и забил в своем 500-м матче НХЛ (видео)
В домашнем матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин стал автором своего двадцатого в сезоне гола, а Игорь Шестеркин заработал «сухарь», что принесло «Рейнджерс» победу (3:0).
Битва Леклер — Ферстаппен, раунд три! Расклады и ставки на Гран-при Австралии
8 - 10 апреля на городской трассе «Альберт Парк» в Мельбурне пройдет третий этап «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Дважды в одну воронку! Как Никита Хайкин снова победил «Рому» Моуринью
В первом матче 1/4 финала Лиги конференций норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным одержал волевую победу над римлянами (2:1).
Тедеско разошелся миром с Миранчуком. Продолжение — через неделю
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на своем поле сумел добыть лишь ничью (1:1), первым пропустив от «Аталанты», в составе которой в середине второго тайма на поле вышел Алексей Миранчук.
Зря «Трактор» сыграл на удержание… Как «Магнитка» снова повела в полуфинале Кубка Гагарина
В третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Металлург» одержал волевую победу в Челябинске (2:1).
Иностранцев — в общую очередь! Почему по российскому хоккею плачет «импортозамещение»
Когда вся страна живет по одним законам, то почему спорт, и в частности - хоккей, должен жить по другим?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика