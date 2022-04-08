Шведский нападающий Йеребко объяснил свое решение подписать контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Юнас Йеребко прокомментировал свой недавний переход в армейский клуб.

Отметим, что 30 марта красно-синие объявили о заключении контракта с 35-летним шведом до конца текущего сезона. Ранее он выступал за «Химки» с 2019 по 2021 годы. В НБА баскетболист защищал цвета таких команд, как «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

– Недавно у меня родился сын, а летом было много вариантов продолжения карьеры, но я предпочел их не использовать, а попробовать вернуться в НБА. С этим не получилось, тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА, – сказал Йеребко в интервью клубной пресс-службе красно-синих.

Добавим, что после того, как стало известно о перехода Йеребко в ЦСКА, сборная Швеции приняла решение исключить баскетболиста из состава национальной команды.

В данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед и потерпев три поражения.