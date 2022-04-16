Кто сыграет в плей-офф НБА: список всех участников

Стал известен полный список участников плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»
«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»
«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».
Напомним, первый раунд турнира начнется 16 апреля. Командам предстоит сыграть в серии до четырех побед.
Добавим, что по итогам прошлого сезона чемпионом НБА стал «Милуоки Бакс», обыгравший «Финикс Санз» со счетом 4-2.
источник: «Советский спорт»