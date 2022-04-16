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Кто сыграет в плей-офф НБА: список всех участников

Турнир стартует 16 апреля.
16 апреля 2022 10:48
автор: Артур Гичунцев

Стал известен полный список участников плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс»

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс»

«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз»

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс»

«Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз»

«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз»

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс».

Напомним, первый раунд турнира начнется 16 апреля. Командам предстоит сыграть в серии до четырех побед.

Добавим, что по итогам прошлого сезона чемпионом НБА стал «Милуоки Бакс», обыгравший «Финикс Санз» со счетом 4-2.

источник: «Советский спорт»
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