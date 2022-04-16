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Илона Корстин: ЦСКА победил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ за счет класса

Плей-офф стартует 1 мая.
16 апреля 2022 19:52
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на победу московского ЦСКА в регулярном чемпионате.

Отметим, что сегодня армейцы разгромили «Цмоки-Минск» со счетом 101:54 в заключительном предварительного раунда и заняли первое место в турнирной таблице.

«Надо отметить, что ЦСКА впервые выиграл «регулярку» начиная с сезона-2018/19. При этом один из их главных конкурентов, казанский УНИКС, который долгое время лидировал, проиграл два очень принципиальных матча «Зениту» и «Локомотиву» и тем самым тоже помог. ЦСКА провел чемпионат как всегда на классе. На долгой дистанции они показали стабильный и высокий уровень», - цитирует Корстин ТАСС.

ЦСКА занял первое место, одержав 17 побед в 20 играх.

источник: ТАСС
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