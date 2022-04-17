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«ПАРМА» победила «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Клуб из Перми занял пятое место.
17 апреля 2022 17:51
автор: Максим Скороходов

«ПАРМА» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победила «Нижний Новгород со счетом 71:67 (21:19, 14:18, 15:11, 21:19).

Таким образом клуб из Перми закончил регулярный чемпионат с 11 победами и восемью поражениями, заняв пятое место в регулярном чемпионате. В свою очередь, команда Зорана Лукича, возглавляющего также сборную России, потерпела 12-ю неудачу и осталась седьмой, одержав 7 побед в 19 матчах.

В плей-офф «ПАРМА» сыграет с «Локомотивом-Кубанью», а «Нижний Новгород» - против «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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