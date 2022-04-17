Определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня, 17 апреля, матчем «ПАРМА» – «Нижний Новгород» (71:67) завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.
Отметим, что по итогам соревнований стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф.
Таким образом, ЦСКА, занявший первое место по итогам «регулярки», встретится с финишировавшим восьмым «Нижним Новгородом».
Оставшиеся три пары выглядят следующим образом:
«Зенит» (Санкт-Петербург, 2) – «Енисей» (Красноярск, 7);
УНИКС (Казань, 3) – «Автодор» (Саратов, 6).
«Локомотив-Кубань» (Краснодар, 4) – «ПАРМА» (Пермь, 5).
Добавим, что четвертьфинальные серии пройдут до трех побед. Игры плей-офф стартуют 22 апреля.
источник: «Советский спорт»