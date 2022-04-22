Игрок «Зенита» Бэрон признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам апреля

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о том, что защитник «Зенита» Билли Бэрон признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в апреле.

Отметим, что 31-летний американец принял участие в матчах против «Локомотива-Кубани» (91:75) и «Цмоки-Минска» (93:73), набрав в среднем 21,0 очка, а также оформив 2,5 подбора и 4,0 передачи.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф подопечные Хавьера Паскуаля сыграют с красноярским «Енисеем».